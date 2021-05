Le projet du McDonald’s constitue l’un des sujets incontournables du moment à Rixensart. Il a donc été au centre de quelques discussions lors du conseil communal de ce mercredi.

“On a appris – par la presse – que le dossier du McDonald’s est considéré comme un “bon dossier selon l’affectation de la zone” par notre échevin de l’Urbanisme et que : “le service mobilité de l’administration communale avait émis un avis favorable face au dossier”, s’est notamment étonné Étienne Dubuisson pour Proximité. Comment dès lors expliquer ou justifier les deux avis négatifs du collège après ces déclarations ? Des déclarations qui, à notre avis, desservent Rixensart car elles affaiblissent la position communale, tout en étant mal interprétées par les citoyens.”

Des remarques qu’a tenu à expliquer Christophe Hanin, l’échevin de l’Urbanisme. “Pour ce qui est du qualificatif de “bon dossier”, on l’avait dit clairement dès le départ, que celui de McDo était un bon projet, c’est-à-dire un projet bien étudié, bien écrit, bien conçu et conforme à l’affectation de la zone, rien de plus, a d’abord réagi Christophe Hanin. Pour l’avis positif du service mobilité de la commune, il faut comprendre que quand on reçoit un tel dossier, on prévoit toutes les issues, même celle où le projet serait accepté. Dans cette hypothèse, on a donc imposé des charges d’urbanisme à McDonald’s qui devra s’y conformer si son projet passe.”

Une sorte de compensation pour la commune – si le projet devait aboutir – qui prendra la forme de l’élargissement et/ou de la création de pistes cyclables autour du McDonald’s ainsi que la mise en place d’un cheminement via le parking du magasin Carrefour.

Toutefois, avant d’envisager une telle option, le collège rixensartois semble bien décidé à faire entendre ses arguments pour contrer le recours du McDo. “Le dossier est peut-être bon, mais il a aussi ses faiblesses. Et le collège s’est déjà prononcé à deux reprises en sa défaveur, on ne changera donc plus d’avis. Quant aux arguments développés – en lien avec les faiblesses – on préfère les garder pour nous, histoire de conserver des armes quand on passera devant la commission de recours le 18 juin prochain. Et à ce niveau-là, on a déjà prouvé avec les projets Daneels ou Colruyt par exemple que l’on savait se défendre”, conclut Christophe Hanin.