C'est à l’initiative de l’échevine de la prévention, Célinie Leman, et avec le soutien du CPAS que “l’Été solidaire” propose aux jeunes de 15 à 21 ans habitant à Waterloo, de travailler au sein de leur commune. Le but est d’impliquer les jeunes dans la valorisation et l’amélioration de leur quartier, ainsi que de développer leur sens de la citoyenneté.

Le projet devrait permettre à 16 jeunes de la commune, de travailler sous contrat d’occupation étudiant durant des périodes de 15 jours, et ce, durant les deux mois d’été.

Deux volets sont proposés : d’une part, des travaux d’entretien, de rénovation et d’aide logistique, encadrés par un éducateur de rue et les ouvriers communaux. D'autre part, un volet “sensibilité et solidarité” qui sera encadré par le CPAS et le responsable logistique de la commune.

Pour participer au projet, les jeunes qui sont intéressés doivent envoyer leur CV, ainsi qu’une lettre de motivation (et la période souhaitée), par mail à l’adresse suivante : ete.solidaire@waterloo.be, soit en déposant les différents documents à l’accueil de la maison communale. Attention, fin des inscriptions, le 18 mai ! Plus d’informations sur le site de la commune.