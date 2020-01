Un accident n’impliquant qu’une seule voiture s’est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3h20 du matin, sur la chaussée de Charleroi, à hauteur de Joli-Bois.



Une conductrice âgée de 25 ans et domiciliée à Tubize a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course sur le trottoir, endommageant au passage deux bollards. Le test d’haleine s’est révélé positif et la jeune femme avait plus de 2 grammes d’alcool dans le sang.



Son passager, un Waterlootois de 35 ans, a été légèrement blessé.