Quentin Colette et Alexandre Debatty

Quentin Colette et Alexandre Debatty

Quentin Colette et Alexandre Debatty

Les librairies Le Furet du Nord vont-elles fermer ? La direction dément, le personnel compte les mauvais signes



Vive inquiétude au sein du personnel des librairies Le Furet du Nord, à Namur et Louvain-la-Neuve. Des rumeurs insistantes, étayées par quelques éléments de fait, font craindre la fermeture imminente des deux implantations belges du libraire français.

Une fin d’activité que dément le directeur général du groupe, Pierre Coursières : "Je me demande d’où viennent ces rumeurs et je les infirme, nous assure-t-il. Oui, on connaît des difficultés avec nos deux librairies wallonnes, comme beaucoup d’autres librairies. Mais ça s’arrête là, il n’est pas question de fermeture."

Des dénégations qui ne rassurent pas les employés des deux enseignes belges, laissés dans le flou et l’expectative.(...)