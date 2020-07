Ces dépenses, effectuées ou anticipées, ont été intégrées à la première modification au budget 2020.

La crise du coronavirus a de multiples conséquences, notamment financières. Pour les communes, il s’agissait d’intégrer toute une série de dépenses non prévues au budget annuel. Raison pour laquelle la première modification au budget 2020 est fortement articulée autour des dépenses spéciales liées à la crise du Covid-19.

« On est beaucoup plus dans la prévision que d’habitude, explique Christophe Dister, le bourgmestre la hulpois. Toute une série de dépenses ont déjà été effectuées pour répondre aux urgences de cette crise : achats de masques, de gel, de bacs pour agrandir les terrasses des restaurants, etc. Mais comme beaucoup de monde, on pense que de multiples conséquences de cette crise ne se feront sentir qu’à partir du mois de septembre. C’est pour cette raison qu’on a créé quelques articles budgétaires globaux qui nous permettront de réagir si le besoin s’en fait sentir. »

Ces prévisions de dépenses « spéciales covid-19 » s’élèvent en tout à 232.000 euros : 100.000 euros sont à disposition pour des « frais techniques », 45.000 euros pour des frais d’achats et de confections de masques, 40.000 euros sont consacrés à des aides au commerce local, etc. Des dépenses exceptionnelles auxquelles s’ajoutent d’autres pertes de recettes générales toujours liées à la crise du covid-19. En tout, ces pertes se chiffrent à environ 140.000 euros. Elles sont contrebalancées par toute une série de festivités annulées et d’économies réalisées suite aux fermetures d’écoles, crèches et autres bâtiments communaux, le report ou l’annulation de travaux, etc.

Mais l’un dans l’autre, cette première modification budgétaire permet au budget de rester à l’équilibre au service ordinaire avec un boni à l’exercice propre de 107.760 euros et un boni global de 624.610 euros. Le budget extraordinaire n’a lui été que très légèrement modifié.