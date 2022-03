Le syndicat a mené une action de sensibilisation, ce mercredi, au Shopping Center de Nivelles, pour une révision de la loi sur les salaires.

"La vie est chère, il faut de meilleurs salaires!", indiquait le tract distribué par la CSC mercredi aux trois entrées du Shopping Center de Nivelles. Et sans surprise, la revendication parle à beaucoup de monde, à l’heure où les factures d’énergie explosent et les passages par la station-service représentent une part de plus en plus importante des dépenses des ménages.

La CSC, la FGTB et la CGSLB ont déjà initié une pétition pour réclamer une modification de la loi sur les salaires, en espérant obtenir 25 000 signatures et ainsi provoquer un débat au parlement fédéral. Objectif atteint: on en est déjà à 85 000 pétitionnaires! C’est dire si cette problématique correspond à une attente des travailleurs...