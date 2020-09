Ce n’est un secret pour personne : le secteur culturel a été frappé (et l’est toujours d’ailleurs) par la crise sanitaire. Même si petit à petit, le public reprend ses droits, on est encore loin de tourner à plein régime. Consciente des difficultés que vivent au quotidien certains acteurs culturels, la bourgmestre waterlootoise, Florence Reuter, a décidé de leur venir en aide.

Comment ? Via un arrêté de police. Étonnant ? Non, car celui-ci est en leur faveur. En effet, quatre acteurs culturels bien connus de la cité du Lion vont dès à présent pouvoir accueillir plus de spectateurs.