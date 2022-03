Émilie Nieuwland est poursuivie pour le meurtre par empoisonnement de Dimitri Henry, en juin 2020 à Jodoigne, pour avoir tenté de vider le compte bancaire de ce dernier, et pour avoir empoisonné en février 2020 une dame qui vivait chez Dimitri Henry mais n’est pas décédée à la suite de cet empoisonnement. Durant le procès, Émilie Nieuwland semblait contester l’intention homicide en ce qui concerne Dimitri Henry. À plusieurs reprises lors du procès qui a commencé la semaine dernière aux assises du Brabant wallon, Émilie Nieuwland a indiqué qu’elle ne voulait pas tuer Dimitri Henry. Après l’avoir longtemps nié devant les enquêteurs et la juge d’instruction, l’accusée a enfin reconnu clairement, lors de son interrogatoire par le président De Grève, avoir administré de l’atropine à la victime, à son insu. Mais sans avoir voulu la dramatique conséquence de cet empoisonnement, indiquait-elle.

Elle est pourtant poursuivie pour meurtre, c’est-à-dire pour avoir volontairement donné la mort. Mardi soir, à la veille d’une journée consacrée aux plaidoiries et aux réquisitions sur la culpabilité de l’accusée, les avocats de la défense ont mis fin aux spéculations des uns et des autres : ils ont précisé qu’ils ne contesteraient pas l’intention homicide qui a animé Émilie Nieuwland.

Ce qui a surpris les avocats des parties civiles et l’avocat général. Celui-ci a d’ailleurs vu dans ce revirement de dernière minute la preuve de la stratégie que met en place l’accusée depuis le début de cette affaire.

Me Michel Bouchat, un des avocats d’Émilie Nieuwland, a dès lors tenu à éclaircir ce point dans sa plaidoirie sur la culpabilité, mercredi après-midi. Il a expliqué aux jurés qu’il ne doutait pas de la sincérité de sa cliente lorsqu’il y a quelques jours encore, elle affirmait n’avoir pas voulu tuer Dimitri Henry. "Pour un être humain, ce n’est pas facile de reconnaître qu’on a voulu tuer un autre être humain", a-t-il plaidé.

"Un long cheminement"

Il a alors évoqué le soutien dont bénéficie Émilie Nieuwland de la part de ses sœurs et de sa mère depuis des mois, non pas pour la dédouaner de ce qu’elle a fait mais pour l’amener, progressivement, à sortir du déni et à révéler la vérité. Les avocats de la défense ont également eu leur part dans ce travail peu évident, qui doit aussi ajouter à la dimension humaine les éléments de droit à faire comprendre à l’accusée. Ce qui aurait mené à la position annoncée par la défense mardi soir.

"C’est un long cheminement, a précisé Me Bouchat, avant de continuer en se tournant vers sa cliente. Effectivement, Madame, par les actes que vous avez posés, vous deviez à tout le moins prévoir la mort de Dimitri Henry, C’était la conséquence prévisible, probable et même plus que probable des actes qui ont été posés…"

Vincent Fifi avec Belga