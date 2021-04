Cela fait une grosse semaine que les ouvriers communaux sont à l’œuvre dans le cimetière du centre de Court-Saint-Étienne, à côté du crématorium. Ils réalisent les terrassements sur la zone jusque-là consacrée aux tombes non concédées en vue du réaménagement complet et de la verdurisation du cimetière. Il s’agit donc d’évacuer les pierres tombales non concédées aux abords du mausolée Goblet d’Alviella, puis d’ensemencer la zone, avant les premiers aménagements prévus au second semestre 2021.

Un beau projet en vue donc, sauf que le chantier a été visible du grand public durant plusieurs jours puisque le cimetière est resté ouvert depuis le début du chantier le 6 avril et jusqu’à mercredi. Plusieurs Stéphanois se sont émus du sort qui était réservé aux sépultures. Les pierres tombales ont en effet été détruites et déplacées à l’aide de pelleteuses et plusieurs sont restées éventrées en attendant leur évacuation.