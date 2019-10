La youtubeuse et animatrice de RTL Jill Vandermeulen a créé sa propre maison hantée à Walibi, “La DH” l’a testée en exclusivité.

La dernière exploration paranormale de la youtubeuse Silent Jill a mal tourné : elle n’est pas ressortie de la maison et n’a plus donné signe de vie depuis. Votre mission : pénétrer dans cette maison de l’horreur, tenter de la retrouver et… d’en ressortir indemne. Et ce n’est pas gagné : l’attraction présentée comme la plus effrayante jamais réalisée à Walibi tient ses promesses. Entrer dans une pièce dans laquelle le plafond s’abaisse et vous force à vous accroupir, plonger votre main dans ce qui semble être un vivarium à serpents, avancer dans une cave remplie d’eau jusqu’aux genoux… On ne vous en dira pas plus mais cette maison hantée premium met vos cinq sens à rude épreuve et vous confronte à vos peurs primaires.

Bien que ce soit la première fois qu’elle s’essaie à l’exercice, celle qui est aussi animatrice sur RTL nous propose là une expérience hors du commun. Nul doute que cette “House of Silent Jill” fera date dans l’histoire des événements Halloween à Walibi (élu par ailleurs meilleur événement Halloween de Belgique). Il faut dire qu’elle a de l’expérience en la matière puisqu’elle se passionne depuis toute petite pour les phénomènes paranormaux et réalise des explorations plus effrayantes les unes que les autres sur sa chaîne YouTube. “Cela représente six mois de travail intensif sur la direction artistique et plus de trois mois de travaux, nous a-t-elle expliqué ce vendredi soir, à l’inauguration de l’attraction. La maison a été entièrement repensée. On est sur un niveau d’effets spéciaux et d’ambiance qui relève du jamais-vu dans le parc.”

Cette 20e édition d’Halloween durera 14 jours à partir de ce samedi et jusqu’au 3 novembre, avec 9 nocturnes. Les visiteurs pourront trembler de peur les 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31 octobre et 1er et 2 novembre. Les billets sont disponibles en ligne. L’accès à la Silent Jill House (au-delà de 14 ans) est à 15 euros.