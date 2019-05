La surveillance policière aux abords de l'école a été renforcée.





C’est l’agitation depuis jeudi au sein de l’implantation des primaires de l’Institut de la Providence de Wavre. Les agissements suspects d’un homme à la sortie de l’école ont été rapportés auprès de la direction.

Vers 15h30, un homme au comportement inhabituel a accosté deux enfants de 9 ans. Selon des témoins, notamment des parents, l’homme a d’abord suivi les deux écoliers avant de leur proposer des bonbons.

Aidés par le grand frère de l’un d’eux, les enfants ont bien réagi : ils ont fui l’individu et sont revenus près de la directrice. “Je les ai félicités car ils ont eu un très bon réflexe, indique Fabienne Bouhon, la directrice de l’implantation maternelles et primaires. Je suis sortie de l’école pour essayer d’identifier l’homme mais il était déjà loin et je ne l’ai vu que de dos.”

La police et le parquet du Brabant wallon ont immédiatement été avisés des faits. Et ceux-ci prennent la situation au sérieux. Une enquête est en cours pour identifier l’individu et, sur demande de la directrice, la surveillance policière aux abords de l’école a été renforcée dès ce vendredi et le sera encore toute la semaine prochaine. Deux policiers en civil et une équipe en uniforme assureront la sécurité des élèves.

Un agent de la cellule de crise de la zone de police de Wavre s’est par ailleurs rendu à l’école vendredi “pour que les enfants puissent en parler librement et ne pas garder leurs peurs en eux”, écrit la directrice dans un courrier adressé aux parents.

Dans cette lettre , elle appelle les parents à la vigilance et à la collaboration. “Pour rappel, les portes de l’école ouvrent à 7h et ferment à 18 heures. Le matin, par mesure de sécurité et pour une meilleure surveillance, nous demandons aux parents, après avoir amendé leur enfant dans la cour, de ne pas y rester. Dès 8h45, les portes de l’école seront fermées. L’accès de l’école ne sera possible que par l’entrée du secondaire, rue de Nivelles. Dès ce lundi, la surveillance au sein de l’école sera également redoublée, les portes de l’école ne seront plus ouvertes sur l’heure du midi. Nous vous demandons donc de sonner pour que nous puissions vous ouvrir.”

Une série de mesures qui devraient rassurer à la fois parents et enfants. “Augmenter la sécurité me paraissait être la moindre des choses. Car un parent rassuré c’est un enfant rassuré. Je suis passée dans chaque classe et j’ai écouté les enfants qui auraient des angoisses par rapport à ces faits. J’ai fait ce qu’il fallait pour protéger mes élèves”, conclut la directrice.