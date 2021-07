Visite peu banale ce mercredi à la résidence Farra Clerlande, à Ottignies. À l’occasion de la fête nationale, la famille royale a rendu visite aux résidents et aux équipes de l’établissement pour personnes adultes polyhandicapées. Durant une heure, le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs enfants ont découvert la structure qui accueille 55 résidents et une partie des activités qui rythme leur vie.

La visite a débuté en chanson, avec deux morceaux interprétés par Lou, demi-finaliste de cette saison de The Voice, atteint du syndrome de Morsier, qui le prive de la vue et de l’odorat. Après une composition personnelle, il a joué une version touchante de la Brabançonne qui a visiblement beaucoup touché le Roi. Celui-ci a d’ailleurs glissé au musicien qu’il s’agissait de la plus belle version qui lui ait été donnée d’écouter.

(...)