L’ASBL Ferme de Froidmont Insertion remet le couvert avec une deuxième opération de solidarité organisée au profit du personnel soignant de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies. L’objectif de l’ASBL a cette fois-ci été doublé par rapport celle déjà menée lors de la première vague. Car la structure d’insertion professionnelle rixensartoise espère offrir 2 000 repas au personnel soignant de la clinique ottintoise. Et pour y arriver, elle refait appel aux dons.

" On refait appel à la générosité de nos donateurs pour cette nouvelle opération, précise Thierry de Stexhe, le directeur de l’ASBL. Pour le moment, on a déjà pu préparer 400 repas (20 % de l’objectif) pour le personnel soignant. On espère également recevoir des dessins, photos, et petits mots qui nous permettront d’accompagner ces repas d’encouragements divers. "

© D.R.



L’idée de l’opération est simple : chaque don de 10 euros permet à l’ASBL d’offrir un repas, qui sera préparé par ses stagiaires. Ce qui permet la mise en place d ’une double bonne action. "En plus de soutenir le personnel soignant, ces dons permettent également à nos stagiaires en formation de poursuivre leur apprentissage tout en donnant davantage de sens encore à leur travail. Cerise sur le gâteau, les retours sur les repas préparés ont tous été très bons. "

Une initiative plus que bienvenue pour booster le moral d’un personnel soumis à rude épreuve depuis de très longs mois. " Quand on leur a reproposé l’idée, le personnel de la clinique était presque soulagé qu’on la réorganise. Car la pression est peut-être encore plus forte aujourd’hui que pendant la première vague. La crise, ils ont déjà dû l’encaisser, rester debout pour continuer à se donner corps et âme encore maintenant. "

Pour soutenir l’opération, rien de plus simple : effectuez un don sur l’un des comptes en banque renseignés sur le site de l’ASBL. Et n’oubliez pas, cette année la déduction fiscale est doublée pour tout don supérieur ou égal à 40 euros (= 4 repas).