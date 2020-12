Après une année plus que compliquée pour cette ASBL, le confinement hivernal est un sérieux coup dur. Patrick Guilmot, le directeur, parle d’un risque pour l’avenir de la ferme. "Nos activités sont actuellement fortement diminuées, notamment la ferme d’animation car les élèves des écoles ne reviennent pas", confie-t-il. Les séances d’hippothérapie sont également impactées par le manque de participants.

Et pourtant, la ferme doit subir des charges quotidiennes, notamment pour subvenir aux besoins des animaux et de l’infrastructure. "Nous avons un réel problème financier à cause la crise sanitaire, et les charges continuent", explique Patrick Guilmot.