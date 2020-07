La modification du règlement de police fait un tollé et pourtant, l’heure de fermeture des terrasses est la même depuis des années.

Depuis ce week-end, de nombreux La Hulpois s’agitent sur les réseaux sociaux. En cause, une modification du règlement général de police qui concerne le secteur de l’Horeca. Cette modification qui fait suite à une décision – prise à l’unanimité lors du dernier conseil communal – et qui réglemente l’exploitation de terrasses et jardins situés à l’arrière des établissements Horeca de la commune. Des espaces extérieurs qui ne pourront plus être utilisés après 21h45, le dimanche et jours fériés. Pour autant que les restaurants soient situés en zone d’habitat et dans un rayon de 50 mètres d’habitations tierces.

Dans la droite ligne de cette modification, les nouvelles terrasses, qui débordent exceptionnellement sur l’espace public sont également réglementées par cette modification.

Une mesure prise pour assurer la tranquillité du voisinage mais qui fait un véritable tollé auprès de citoyens et de restaurateurs. Pourtant, la seule nouveauté de ce règlement concerne la fermeture dominicale des terrasses attenantes à l'arrière d'un établissement en zone d'habitat.

L’heure de 21h45 – jugée trop précipitée par beaucoup – n’a elle pas changé. Elle était déjà d’application depuis de nombreuses années et donc connue de tous les restaurateurs de la commune…