Jusqu’à samedi, la ville de Nivelles avait prévu de rassembler 50 couples.

On le sait, la période est au resserrement des mesures vu le rebond marqué de la pandémie un peu partout en Belgique, et le Brabant wallon n’est pas épargné. Mais en terre aclote, vendredi encore, il avait été décidé de maintenir la cérémonie de mise à l’honneur des couples fêtant leurs noces d’or, leurs noces de diamant ou encore de platine. Environ 120 couples étaient concernés et une cinquantaine avait fait part de leur intention de participer.