Le magasin est noir de monde avec quelques rayons temporairement vides !

À l’image de bon nombre de grandes surfaces, le Colruyt de Waterloo a littéralement été pris d’assaut ce jeudi soir et vendredi matin. « Avec des files qui se prolongeaient à partir des caisses et serpentaient dans les allées du magasin, explique David, un employé du magasin. Maintenant (lisez ce vendredi vers 11 heures), ça va beaucoup mieux, même s’il y a énormément de monde. En 7 ans et demi de maison, je n’ai jamais vu ça ».

Parmi les rayons les plus recherchés, on recense les habituelles denrées alimentaires non-périssables. « Les clients se ruent sur le riz, l’eau et les pâtes. Et pourtant, je peux vous assurer qu’on a du stock, parce que la semaine passée on a encore organisé un festival des pâtes, continue David. Sinon, le papier toilette ou les langes sont partis à une vitesse folle. »

C’est bien simple, à 11h30, l’ensemble rayons du magasin destinés au papier toilette étaient absolument vides. « Mais on a encore du stock dans la réserve, nous assure un autre employé. On va réassortir le rayon. »

À la caisse, on retrouve un peu de tout. Des clients avec d’énormes caddies, qui débordent presque et d’autres bien remplis. « Ils sont entrain de tout fermer, on a peur qu’ils ferment les magasins, expliquent Pierre et Anne-Marie. On a fait le stock de nourriture, de nécessaire pour le feu (chauffage), d’aliments pour les animaux aussi. Et on voit que certains rayons sont déjà vides. »

« Mon caddie est bien rempli, rigole Didier. Mais ce sont les courses habituelles du vendredi, rien de plus. On n’a pas peur des pénuries ou d’éventuelles fermetures de magasin. Par contre, comme mes deux enfants vont rester à la maison pendant les semaines à venir, j’ai pris un peu plus de chips et autres petites crasses. Mais c’est sûr que quand on voit ce qu’il se passe, on se croirait en état de guerre, tout le monde fait son stock ».

À l’opposé on retrouve aussi des caddies « normaux », minimalistes ou d’autres encore bien chargés mais pour des raisons extraordinaires. « On ne panique pas du tout. En réalité, on va en week-end dans les Ardennes avec 30 personnes, explique Aude. C’est maintenu et autorisé. Donc on a fait les courses en conséquence. La seule chose qui nous inquiète, c’est que le week-end soit annulé en dernière minute. On se retrouverait alors avec tout ça pour nous deux."

Pas de pénuries ni de fermetures en vue !

Face à l’énorme afflux de clients, le groupe Colruyt (comme les autres grandes enseignes) a pris ses dispositions. Les différents services ont été renforcés, avec de nombreux collaborateurs qui effectuent des heures supplémentaires. Les livraisons sont également adaptées en fonction de la demande bien plus élevée. « Nous avons pris les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait aucune pénurie de produits. La forte affluence entraîne un plus grand délai pour livrer les marchandises à temps, assure le groupe Colruyt. Mais nous mettons tout en œuvre, avec tous nos collaborateurs, pour mettre à temps les produits en rayon »

Et puis surtout, la direction en appelle à l’apaisement. « Veillons ensemble à préserver le calme. Il n'est pas nécessaire de vous presser dans nos magasins. Tous les magasins Colruyt sont et restent ouverts selon les heures d'ouverture habituelles, ce samedi également. Il y a suffisamment de stock et tous nos collaborateurs réapprovisionnent les rayons en permanence. Cette tâche demande parfois un peu plus de temps, en raison de la grande affluence."

Le seul impact finalement concerne le système Collect&Go, victime de son succès, qui est par moment indisponible.