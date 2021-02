Voilà certainement une nouvelle qui va faire plaisir à Jodoigne et plus particulièrement à tous les sportifs. C'est en effet ce vendredi que la fonctionnaire délégué du Brabant wallon a officiellement octroyé le permis pour le futur hall des Sports de Jodoigne.Pour rappel, le 23 juin 2016, la vie sportive s’arrêtait soudainement à Jodoigne après que le hall omnisports Baudouin 1er ait été complètement soufflé par une violente tempête. Mais la volonté de la Ville était bien de continuer à faire du sport dans la Ville et plus particulièrement sur la Plaine de la Gadale. Un vaste projet de hall des sports sur 12 hectares, comprenant notamment deux plateaux avec des terrains de mini-foot, de volley et de basket, mais également deux autres salles séparées pour les arts martiaux, deux salles de danse ou encore une salle polyvalente pouvant servir au tennis de table ou au tir à l'arc. Une piste d'athlétisme est également prévue. Précisons qu'une piscine sera construite juste à côté du hall sportif . Coût total du projet : 22 millions d'euros, dont des subisdes provinciaux de7,5 millions d'euros et régionaux à hauteur de 6 millions.De plus, le projet prévoit une possible extension avec la création d'un troisième terrain.La prochaine étape de ce dossier sera à présent la désignation de l’entrepreneur. Les autorités communales espèrent qu'il pourra être désigné au mois de septembre prochain afin de pouvoir débuter les travaux en fin d'année.