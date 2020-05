Les clients seront priés de ne pas manipuler les marchandises qu’ils n’achètent pas.

La confirmation de la date de réouverture de l’ensemble des commerces a été ressentie avec soulagement par tous les commerçants et à Nivelles, Valérie Brems, la gérante de ShopForGeek, ne fait pas exception.

"Il était clairement temps, pour le moral des troupes mais aussi sur le plan financier, confie-t-elle. Maintenant, même si j’ai échangé des e-mails avec quelques clients qui vont revenir au magasin, je ne suis pas sûre qu’on va faire des chiffres qui pourront compenser les frais…"

Parce que des frais, cette réouverture en entraînera pour la commerçante qui gère le magasin de Nivelles et emploie du personnel pour tenir une autre boutique à Bruxelles, dans un centre commercial. Depuis deux semaines, elle fait des recherches et compare les prix qui vont du simple au double pour les masques et les visières de protection, pour l’installation de panneaux de Plexiglas aux caisses et pour le gel désinfectant qui sera mis à disposition des employés et des clients.

De grandes affiches seront également placées pour rappeler les règles à respecter. Quant aux autocollants à placer au sol, Valérie Brems y a renoncé : ils étaient facturés à 350 euros. "Avec ce que nous allons mettre en œuvre, pour les deux magasins, j’en ai déjà pour 600 euros", explique-t-elle.

Un des défis sera d’expliquer aux clients qu’ils ne peuvent pas manipuler la marchandise. ShopForGeek commercialise des produits dérivés de cinéma, des tee-shirts, des figurines… Le type d’article que l’on examine sous toutes les coutures avant d’acheter !

"À Nivelles, on connaît assez bien nos clients, ça devrait aller, précise la gérante. À Bruxelles, dans un centre commercial où les gens se promènent, ce sera peut-être plus difficile…"