Le CDH attire l’attention du collège communal sur les aménagements PMR défaillants.

Lors du dernier conseil communal aclot, Evelyne Vanpée a interpellé le collège à propos du manque d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) dans le centre-ville, et en particulier sur la Grand-Place.

L’élue CDH a expliqué que lors de la rénovation qui s’est terminée en 2011, un petit assemblage de lattes métalliques avait été placé dans la bordure à hauteur du passage pour piétons, devant le Waux-Hall. Un système simple mais efficace : l’eau continue à passer dans la rigole mais lorsqu’on traverse la route à cet endroit avec une poussette, un caddie ou encore une chaise roulante, les roues passent sur les lattes et ne restent donc pas bloquées dans la bordure.

"Nous pensions que ce dispositif allait être installé partout, mais c’est resté là devant le Waux-Hall uniquement. Comme une démonstration…" a déploré la conseillère communale.

L’échevin des Travaux, Pascal Rigot, n’a pas tourné autour du pot : il a donné raison à l’élue CDH en convenant qu’il n’y avait actuellement pas assez d’infrastructures pensées pour les PMR autour de la Grand-Place. Il a précisé qu’une réflexion était en cours pour remédier à cette lacune, et il y a d’ailleurs des promesses de subsides à la clé…

Mais il est difficile à ce stade de détailler où ces aménagements seront placés, parce que le litige entre la Ville et l’entrepreneur qui a procédé à la rénovation est toujours devant la justice.

"La situation actuelle n’est pas satisfaisante, il faudra faire des travaux de toute manière, convient Pascal Rigot. Mais je suis incapable de donner une date : les experts désignés dans le cadre de la procédure ne se sont pas encore mis d’accord… On pourrait se dire qu’on peut placer quelques grilles en attendant mais il faudra sans doute placer des rampes, aménager d’autres endroits… Aussi bien au sein du collège que dans les services, on estime qu’il vaut mieux tout faire d’un coup pour que ce soit bien pensé et bien fait."