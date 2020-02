"Je bénis tous les jours mes enfants de m’avoir inscrite à l’émission, confesse Maud Bamps, gagnante de la saison 2019 de Koh-Lanta , lorsqu’il s’agit d’évoquer sa victoire voici près d’un an. C’était un cadeau pour mes 50 ans et, aujourd’hui, ils me permettent de vivre ma nouvelle vie puisque mes enfants sont grands désormais et qu’à ce moment-là on a le syndrome du vide, des parents un peu perdus. Moi, je vis plutôt le syndrome d’une vie super remplie avec plein de projets. Je ne les remercierai jamais assez !"

En effet, en plus de tenir sa promesse de gravir l’Everest (lire ci-contre), Maud, tout comme Laurent Maistret, un autre vainqueur du jeu de TF1 également vu dans Danse avec les stars, a aussi été contactée par Denis Brogniart pour un projet appelé Beachcom ber , à savoir une chaîne d’hôtels qui organise un mini Koh-Lanta pour des privés.

(...)