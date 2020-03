Une convention transforme le site boisé en une réserve naturelle.

Racheté par la commune de La Hulpe en 2013, le site du bois des Dames est en passe de devenir une réserve naturelle gérée par le Département de la nature et des forêts (DNF) de la Région wallonne. Une convention a été proposée au conseil communal et elle a été acceptée.

Dans la pratique, cela signifie que l’avenir de ce site boisé à la riche biodiversité - situé à proximité de la forêt de Soignes, du bois de la Ramée et des grands domaines la hulpois (Jolimont, Solvay, Argenteuil, Nysdam, Janssen, Swift) - semble assuré. Tant en ce qui concerne la restauration que sa conservation à long terme. "La zone était jusqu’ici verte et protégée et c’était la commune qui la gérait " , confirme Isabelle Philippot, l’échevine de l’Environnement à La Hulpe. "Désormais, c’est la Région qui en récupère la gestion. Ce qui est beaucoup mieux pour le site en question. Ce qui ne veut pas dire que la commune ne s’en chargeait pas bien, mais simplement que ce seront désormais des spécialistes de la DNF qui seront chargés de l’entretien."