En septembre 2020, de nombreux La Hulpois se souviendront qu’un dramatique accident s’était produit au beau milieu du carrefour dit des “Trois Colonnes”.

Un homme assez âgé, qui traversait sur le passage pour piétons (au vert) s’était fait renverser par un conducteur de camion (pour qui le feu était vert également). Un piéton qui était malheureusement décédé des suites de cet accident.

Si aujourd’hui le conducteur semble avoir été mis hors de cause (négatif à l’alcool ou autre), ce serait un problème de visibilité qui aurait été à l’origine de l’accident – en plus de l’angle mort du conducteur.

Un tragique incident qui aura fait naître une petite polémique autour de ce carrefour, considéré par dangereux par certains citoyens.

“On n’a pas attendu que cette polémique n’apparaisse et on a demandé les statistiques des accidents qui se sont produits dans ce carrefour, explique Didier Vanden Brande, l’échevin de la Mobilité. Ce qui nous a permis de constater qu’ils sont finalement assez rares, même si effectivement tout le monde se souvient du piéton renversé par un camion.”

“Mais justifiée ou pas, la polémique témoignait d’un certain sentiment d’insécurité qui régnait vis-à-vis du carrefour. Pour apaiser tout le monde, on a donc demandé qu’une visite des lieux soit réalisée en compagnie de la Région wallonne”, complète Christophe Dister, le bourgmestre. Sur place, on a pu s’apercevoir qu’avec la multiplication des panneaux et les différences de niveaux, la visibilité n’était pas au mieux.”

Une visite de terrain qui va entraîner prochainement la mise en place d’une solution qui devrait permettre d’éviter que d’autres accidents ne se produisent dans ce carrefour.

“Deux modifications vont être apportées : les panneaux de signalisation vont être surélevés, tout comme les feux pour offrir une meilleure visibilité générale, notamment dans ce fameux tourne-à-droite vers le centre de La Hulpe”, conclut Didier Vanden Brande.