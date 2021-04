La réserve naturelle du bois des Dames, c’est un superbe poumon vert situé à la limite de Lasne et sur le territoire de La Hulpe. Idéal pour se promener, l’endroit est aussi et surtout une réserve naturelle gérée par la DNF (Département Nature et Forêts). Or comme beaucoup de sites verts, elle est mise à mal par le nombre élevé de promeneurs. Pour préserver la flore, tout en permettant toujours aux citoyens de s’y rendre pour respirer au grand air, la DNF a mis sur pied un plan qui devrait légèrement redessiner le site, tout en le balisant mieux – ou tout court.

« Deux zones situées de part et d’autre du vignoble – seul endroit non compris dans la réserve naturelle – vont être entourées de barrières et transformées en une zone de pâturage et de fauchage, explique Nicolas Bronchain pour la DNF. On prévoit donc d’installer des panneaux qui vont clairement préciser les sentiers que peuvent emprunter les promeneurs et interdire ceux qui ont été créé par un piétinement trop intensif. Pour le moment, il n’y a pas encore d’indications, donc on se montre tolérant dans une certaine mesure, mais on ne peut pas tout laisser passer. Notamment de voir des promeneurs circuler au milieu des prairies ou encore d’en voir certains pique-niquer dans ces zones. Ce qui est totalement interdit et a déjà fait partiellement disparaître les orchidées, comme d’autres espèces de la réserve. »

Le sentier qui traverse les bois se verra également mieux indiqué, mais il ne sera pas pour autant encadré de barrières. « Les citoyens doivent se rendre compte que cet endroit est une réserve naturelle, pas un parc. Ils peuvent donc s’y promener, mais en respectant des règles. Ces aménagements devraient nous aider à les faire respecter. »