De quelle manière les chiffres des contaminations à la covid-19 sont-ils établis et publiés par l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) ? Quelles vérifications sont mises en place ? Quand et à partir de combien de personnes peut-on parler d’un cluster ? Autant d’interrogations que peuvent se poser de nombreux citoyens et/ou élus politiques. Des élus qui depuis le mois de janvier dernier se basent sur ces chiffres – publiés par l’AViQ sur sa plateforme Plasma – pour prendre des décisions et/ou appliquer des directives venues de plus hauts niveaux de pouvoir.

Or à la Hulpe, on remet en doute la véracité des informations publiées sur la plateforme.