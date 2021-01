Parmi les options de soutien aux commerces locaux, la commune de La Hulpe avait décidé d’opter pour la création d’une grande tombola. Le principe était simple : pour toute dépense de 25 euros dans un commerce local, une carte de tombola était offerte. Il fallait ensuite atteindre une dépense globale de 100 euros pour en valider sa participation. Avec à la clef, 25 lots à se partager pour un montant total de 15.000 euros. Parmi les plus gros gains, on retrouvait par exemple une voiture électrique, un vélo électrique ou encore une trottinette électrique également, ainsi que 4.500 euros de cadeaux divers offerts par les commerçants. De quoi en motiver plus d’un !

Lancée en septembre 2020, elle s’est clôturée le 31 décembre dernier. Avec à la clef, un beau succès populaire car 4.189 cartes de tombola avaient finalement été complétées par les La Hulpois. Ce qui signifie que 418.900 euros ont dès lors été dépensés au sein des commerces locaux.

« Ça a été un beau succès, commente Isabelle Philippot, l’échevine du Commerce. Cela prouve aussi que les La Hulpois font leurs achats à la Hulpe c’est donc positif. Merci à tous les habitants pour leur enthousiasme pour cette action.»

Notons que si du côté de la commune, on réfléchit déjà à la mise sur pied de nouvelles actions de soutien pour les commerces, il faudra un peu patienter avant de les voir débarquer. « Le schéma de développement commercial devrait s’achever dans quelques semaines, conclut Isabelle Philippot. Il définira notamment les forces, faiblesses, besoins ou manques de nos commerces. On attendra d'avoir ses conclusions pour se lancer dans une nouvelle action de soutien, ça n'en sera que plus efficace. »