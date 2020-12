Des pulls solidaires au profit de l’ACSEn manque d’inspiration pour un cadeau de Noël ou à la recherche d’une idée un peu décalée, lancée par des personnes touchées par la crise, 100 % belge et solidaire ? L’opération “Plus qu’un Pull” lancée par Steve Grinnaert pourrait vous séduire. Une initiative un peu décalée, car à la base, le Dok’s à La Hulpe, c’est un établissement Horeca et la fabrication de pulls, ce n’est pas vraiment son rayon. Pourtant son patron, s’est mis en tête d’en vendre au moins 500 à travers son opération !

Le tout au profit de l’ACS La Hulpe et de multiples autres bonnes causes. “Sur les 49 euros du pull – 100 % belge, conçu, designé et pensé par des personnes touchées par la crise – 10 euros seront directement reversés à l’ACS (Amicale des Corps de Sauvetage), sur tous les fronts depuis le début de la crise et en manque de moyens, explique Steve Grinnaert. Les acheteurs pourront en outre bénéficier d’un bon de 10 euros sur le site chilloutpepper. Ensuite, la friterie De Corte s’engage à fournir un gros sachet de croustillons à l’ACS, aux homes, maisons de repos et hôpitaux la hulpois ainsi que de la région”.

© G.VBG

Enfin, last but not least, un bon pour un plat du jour au Dok’s vous sera offert pour chaque pull vendu. “J’ai travaillé pendant 20 ans à l’administration communale à La Hulpe, pour l’organisation d’événements, en coopération avec des associations. Venir en aide à l’ACS m’a paru être une évidence”.

Son objectif avoué est pourtant assez ambitieux : atteindre le cap des 500 pulls vendus. “On m’a un peu pris pour un fou au départ, mais depuis son lancement, l’opération décolle. Entre le site internet de la marque et les ventes effectuées ici au resto, on en est déjà à une centaine de pulls de vendus environ. Le bouche-à-oreille fonctionne bien et des associations locales comme La Trèfle nous ont déjà commandé 30 pulls destinés au plus démunis. Le Lion’s devrait suivre également. Le but c’est évidemment d’avoir le plus de visibilité pour que la chaîne solidaire soit la plus grande possible.”

Intéressé par l’initiative solidaire ? Rendez-vous au Dok’s à La Hulpe pour en commander sur place ou via le site www.chilloutpepper.com