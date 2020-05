3.000 supplémentaires arriveront le 15. La distribution se fera à la demande, en fonction des besoins.

Bonne nouvelle pour les citoyens la hulpois. La première partie de la commande communale des masques arrive ce vendredi 8 mai. 5.000 masques seront alors réceptionnés et 3.000 supplémentaires sont prévus pour le 15 mai. Avec les 2.000 à 2.500 masques qui sont en cours de préparation par les bénévoles, la commune disposera dès lors d’un stock d’environ 10.000 masques.

Et la distribution, à la demande et en fonction des besoins, pourra débuter. « Un toutes-boîtes « La Hulpe express » est/ou sera distribué cette semaine. Il reprendra un numéro de téléphone nécessaire pour commander ces masques, également commandables sur le site web communal, explique Christophe Dister, le bourgmestre la hulpois. Ils seront à venir chercher dans un point d’enlèvement situé à côté de la maison communale. Un masque par personne ou par personnes du ménage, on tiendra compte des registres de population. Je précise encore qu’on mettra tout en place pour éviter que des files ne se créent. »

Avec 10.000 masques en tout, cela fait plus d’un par habitant. « Même presque 2 masques par habitant, si l’on tient compte des personnes qui auront effectivement besoin de sortir de chez elles, précise encore le bourgmestre. Et trois, avec celui du fédéral. Sans compter les masques que les citoyens auront confectionnés ou commandés eux-mêmes. On entend beaucoup de critiques pour l’instant, mais je pense que le rôle de la commune, c’est d’être présent pour la phase de redémarrage, en fournissant un masque à toute personne qui en a besoin. Ensuite, les magasins et autres prendront le relais. »

Précisons encore que pour toutes les personnes qui ne sauraient pas se déplacer, la commune prévoit un service de livraison à domicile.