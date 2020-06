Le Gracq a interpellé la Ville et la zone de police à propos du stationnement sauvage

On dit souvent que le confinement a permis à de nombreux citoyens de (re)découvrir les avantages de se déplacer à pied et à vélo. Et d’aucuns, responsables politiques compris, tentent de transformer cette toute nouvelle attitude vis-à-vis de la mobilité douce en véritable changement durable de comportement.

Le Groupement des cyclistes quotidiens (Gracq), qui compte une antenne en terre aclote, a écrit la semaine dernière à la Ville ainsi qu’à la zone de police Nivelles-Genappe. Les responsables ont relancé une opération "Mettez-vous à notre place" via des Post-it que les cyclistes ou piétons pourraient coller sur le pare-brise des automobilistes qui garent leur véhicule sur les bandes normalement réservées à la circulation des vélos. Un moyen de sensibiliser sans être trop agressif.

"Force est de constater que les aménagements destinés à protéger les piétons et cyclistes, quand ils ont le mérite d’exister, sont régulièrement entravés par du stationnement sauvage, écrivent les responsables à la Ville. Plus qu’une simple gêne, un automobiliste à l’arrêt sur un trottoir ou une piste cyclable constitue un véritable danger."

Du côté de la Ville de Nivelles et de la zone de police, on est conscient du problème et même plus : on réagit depuis un bout de temps déjà pour limiter ce genre de souci. "La lutte contre le stationnement sauvage et incivique fait partie de nos priorités, confirme le bourgmestre Pierre Huart. C’est ce qui ressort des chiffres présentés récemment en matière de sanction administrative, et on le verra aussi ce mardi au travers du rapport d’activité 2019 de la zone de police."