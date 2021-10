Lors du dernier conseil communal qui s’est tenu dans la cité du Betchard, Filippo Lavore (Défi) et Jean-Pierre Fumière (PS) ont interpellé les autorités communales suite aux coulées de boue et aux inondations qui ont touché le quartier du Vraimont à Clabecq en juillet dernier. Leur idée était d’un peu connaître l’évolution des travaux en matière de protection des Tubiziens et de faire le point sur la situation. Et l’échevin en charge de la lutte contre les inondations, Pierre Anthoine, a détaillé tout cela en profondeur. "Après les inondations du mois de juillet, nous avons demandé une intervention rapide de la part de la Province et ses responsables nous ont expliqué qu’ils comptaient faire une tournée le 5 octobre pour faire le point."

(...)