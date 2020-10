Les inondations : voilà bien la hantise de la plupart des villes et communes du Brabant wallon. Régulièrement touchée par le passé, la Ville de Jodoigne a décidé de continuer ce combat même si, pour le moment, les intempéries sont moins importantes. "Un budget de 37 000 euros, dont 25 000 de subsides provinciaux, a été dégagé pour l’aménagement de fascines à Zétrud-Lumay, précise Jean-Luc Meurice, le maïeur. L’idée est de ralentir le problème des inondations à Jodoigne, surtout quand il pleut fort sur une terre durcie."

Par ailleurs, d’autres projets ont été votés lors du dernier conseil communal, à commencer par la création d’une piste cyclable qui va relier le petit village de Lathuy au futur contournement de Jodoigne qui est en train de prendre forme. "Pour ce projet, un montant de 150 000 euros est prévu avec un subside de 112 500 euros de la part du SPW. Ces derniers ont d’ailleurs trouvé que Jodoigne faisait beaucoup pour favoriser et améliorer la mobilité douce."

En matière de sécurité routière, la Ville de Jodoigne a décidé de faire l’acquisition de ces fameux petits personnages que l’on place près des endroits sensibles pour tenter de ralentir la vitesse des automobilistes. "Ce sont des silhouettes qui font 1,05 m et qui créent une illusion d’optique, continue Jean-Luc Meurice. Un budget de 35 000 euros a été dégagé et 25 seront installées près des écoles et à proximité des grands axes." On parle également du Ravel et du CPAS. "Des figurines que nous pourrons également utiliser à l’entrée des brocantes."

Enfin, un dernier projet a été validé par les édiles la semaine dernière : la rénovation de la maison de village à Jauchelette pour un montant total de 90 000 euros. "Elle pourra servir de salle pour les jeunes du village ainsi que pour les associations, complète le bourgmestre jodoignois. Nous allons complètement la rénover." Au programme : désamiantage de la toiture ou encore rejointoiement. "Nous tenons vraiment à rénover les maisons de village qui sont importantes à nos yeux et l’idée est de les encourager à être encore plus dynamiques."