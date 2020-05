Les comptoirs d'Ottignies et de Wavre vont rouvrir en après-midi.

Faut-il encore présenter la Maison Carette ? Véritable institution dans le Brabant wallon, le glacier écoule ses cornets, gâteaux et desserts depuis des décennies dans ses salons et ses camionnettes. La société, qui va fêter ses 40 ans d'existence, connaît toutefois des moments difficiles en raison de la crise sanitaire. En cette période-ci, avec la météo estivale de ces dernières semaines, les clients devraient affluer par centaines dans les salons d'Ottignies, de Wavre et de Waterloo.

(...)