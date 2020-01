Propriété de la commune depuis 2019, la maison Danlée (du nom de son ancien propriétaire), avait déjà été expertisée instable en novembre dernier. Son évolution étant jugée "inquiétante", la bourgmestre a dû prendre un arrêté en urgence pour pouvoir la démolir. "La démolition commencera le 3 février et pourrait se prolonger jusqu’au 13, précise Laurence Rotthier, la bourgmestre de Lasne. Avec les plus gros travaux qui seront effectués le jeudi 6 février."

"Je tiens à le préciser, au vu des nombreuses rumeurs qui circulent sur le sujet : aucune fermeture complète de la rue de l’Église ne sera réalisée. Sauf peut-être pendant 30 minutes le jeudi 6, le temps que les engins de chantier ne ‘poussent’ la maison vers l’arrière, complète Pierre Mévisse, l’échevin en charge des Travaux et Bâtiments publics. Les commerces ne seront donc pas impactés. Par contre, le stationnement entre l’église et le chocolatier servira à la circulation, notamment aux passages des bus."

Dans le même ordre d’idées, le marché du 7 février sur la place d’Azay-le-Rideau est d’ores et déjà annulé. Quant à la réaffectation du site, un projet est déjà dans les cartons. "On imagine un bâtiment mixte qui pourrait accueillir un commerce de type alimentaire au rez-de-chaussée et un logement public à l’étage", conclut la bourgmestre lasnoise Laurence Rotthier.

Pas question de voir un chancre "s’établir" en plein centre de Lasne.