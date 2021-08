Il y a cinq ans maintenant, suite à une idée lancée par Vincent Girboux qui était échevin en charge de la jeunesse à l’époque, la dynamique de création d’une maison de jeunes avait été lancée à Genappe. Au départ, il y avait un local de 20 mètres carrés et deux animateurs qui avaient pour mission d’aller à la rencontre des jeunes, se sont souvenus les responsables samedi soir, au moment d’inaugurer les nouveaux locaux de l’asbl, devenue le Bug-1.

En quelques années, beaucoup de chemin a été parcouru. L’équipe comprend aujourd’hui quatre animateurs et un coordinateur, et neuf ateliers sont organisés, allant du rap à la boxe féminine, de la cuisine au mini-foot en passant par le jeu de rôle ou le DJing. Encadrés par la Maison de jeunes, les habitants du Lothier ont créé plusieurs festivals, ont mené à bien des projets artistiques, sont allés à Montréal à deux reprises, ainsi qu’à New York.

