Tissus, kits et masque déjà faits attendent les clients.

Les magasins de tissus et les merceries peuvent rouvrir à partir de ce lundi, parce qu’ils permettront aux particuliers de trouver de quoi confectionner des masques, désormais obligatoires dans les transports en commun. À Nivelles, sur la place de Lalieux, Charles Gourdin est pratiquement prêt. Il a encore un peu de marge : le magasin étant traditionnellement fermé le lundi, c’est mardi matin, le 5 mai donc, qu’il rouvrira ses portes.

Des pointillés seront dessinés au sol pour que les règles de distanciation sociale soient respectées dans la boutique toute en longueur, et toutes les précautions nécessaires seront prises.

Sur place, les clients pourront effectivement trouver des tissus, le commerce disposant d’un bon stock, bien qu’il ait fait pas mal de dons dans les premières semaines de confinement. Pour les élastiques, il en reste aussi mais Charles Gourdin concède que l’arrivée d’une grosse commande passée la semaine dernière sera la bienvenue.

Intéressant pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment les astuces de fabrication, on pourra aussi trouver sur place des kits avec du tissu prédécoupé pour confectionner des masques, mais aussi des masques déjà cousus, vendus pour 4,95 euros.

" Ce sont des masques faits maison , con firme le commerçant aclot. Nous en avons 250 d’avance, des modèles à plis avec deux couches 100 % coton. Nous avons trouvé le modèle sur Internet, et on s’est mis au boulot parce que certains en auront besoin rapidement. Si vous retirez la TVA, le prix du tissu et le temps passé, on ne gagnera rien sur ces masques. C’est plutôt un service aux clients. "