Il y avait déjà la file devant Le Jeu de Dames trente minutes avant l’ouverture et ça a duré toute la journée.

Après les magasins de bricolage et les jardineries, c’était notamment au tour des merceries et des boutiques de tissus de redémarrer leurs activités ce lundi. À 8 h 30, plusieurs clients faisaient déjà la file devant Le Jeu de Dames, la célèbre mercerie du centre de Wavre. La file n’a pas désempli de la journée et ne s’est dissipée qu’en fin de journée. Elle a même atteint la rue du Pont du Christ, la rue perpendiculaire à celle du magasin.

(...)