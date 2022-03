La ministre Dedonder assiste à des exercices militaires sur la base de Beauvechain Brabant wallon Laurent SAUBLENS © BELGA

À la veille d’un sommet de l’Otan et d’un autre sommet européen, avec aussi la venue de Joe Biden, inutile de préciser que tout le monde est sur le qui-vive. Surtout à la Défense. Hier mercredi, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder a rendu visite au Control&Reporting Centre (CRC) de Beauvechain. Un CRC sur qui repose une partie de la surveillance puisqu’il contrôle et surveille l’espace aérien au-dessus de la Belgique et du Luxembourg et accompagne, si nécessaire, également les missions d’interception (Quick Reaction Alert - QRA).