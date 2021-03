Dès lundi prochain, la navette autonome sans chauffeur circulera sur son premier circuit, la boucle Lemaître, L’objectif est qu'à terme, cette navette baptisée "Autonom-e" puisse faire le lien entre la gare et le parc scientifique Einsten. Elle accueillera six personnes assises dans un premier temps, pour arriver à 12 personnes en tout à terme de la première phase (6 voyageurs assis et 6 debout). Il s'agira d'un test de plusieurs mois.

Dès lundi, son trajet fera la boucle de l’avenue Georges Lemaitre avec cinq arrêts. Ce circuit sera élargi le 1er mai et le 1er juin prochain à de plus longs itinéraires. Le trajet total prendra environ 16 minutes, à une moyenne de 9 km/h.

La navette sans chauffeur est totalement gratuite et transportera les voyageurs du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30, ainsi que le samedi de 10h30 à 18h30. Ses premiers résultats seront disponibles dans deux mois.

Ce service survient un mois après le lancement du transport à la demande. Des services qui s'intègrent dans un projet plus large, baptisé "Navajo". Pour rappel, ce projet-pilote a vu le jour en mai 2019 lorsque la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a répondu à l’appel à projets innovants "Territoire Intelligent" lancé par Digital Wallonia pour financer les deux nouvelles solutions de mobilité durable.