Un accrochage est survenu entre la navette Autonome-E et une voiture ce samedi soir à Louvain-la-Neuve. « L’incident a eu lieu au carrefour à feux. La voiture a brûlé la priorité de la navette et l’a cogné », explique Simon Collet, chef de projet pour le TEC. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun blessé et que le système de sécurité de la navette s’est parfaitement mis en route.

Depuis, le service de la navette, toujours en cours d’expérimentation, est temporairement suspendu pendant que les vérifications d’usage sont réalisées afin de la remettre en parfait état de marche. « On analyse encore comment la remettre en service. Nous publierons dans quelques jours la date à laquelle elle sera remise sur le parcours », explique Simon Collet.

Pour rappel, la navette a franchi l’étape importante du carrefour à feux de la Porte Lemaitre depuis le 8 mai dernier. Situé à l’intersection du boulevard Baudouin 1er et de l’avenue Einstein, cette seconde phase représente un enjeu technologique important à cause du franchissement par un véhicule autonome d’un carrefour à feux.