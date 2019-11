L'attraction a reçu un prix pour ses "réalisations exceptionnelles".

La Themed Entertainment Association (TEA) le lui a attribué à l'occasion du salon annuel IAAPA Attractions Expo, qui se tient actuellement à Orlando, en Floride. Popcorn revenge s’est donc vu ainsi couronné pour ses “réalisations exceptionnelles”. Il s’agit du titre le plus prestigieux pour l'excellence, la créativité, l'innovation et les percées technologiques dans l'industrie du divertissement thématique.

"Cette reconnaissance exceptionnelle pour Walibi nous rend particulièrement fiers. Popcorn Revenge combine une technologie d'images et de sons innovante, avec un mouvement non linéaire révolutionnaire et des décors élégants. Dans cette attraction, petits et grands peuvent s'amuser, en famille ou entre amis", souligne Jean-Christophe Parent, directeur général de Walibi Belgium.

Popcorn Revenge, qui a ouvert ses portes au printemps 2019 dans Karma World (l’un des deux nouveaux mondes inaugurés cette année), constitue un élément important du plan d’investissements de Walibi, qui verra le parc transformé à hauteur de 75 % d'ici 2023. Dans cette attraction interactive indoor, les personnages principaux sont des popcorn mis en scène à la façon des films mythiques du cinéma. Les visiteurs, à bord des 7 véhicules (de 6 places chacun), traversent 7 scènes interactives avec un seul but : se débarrasser de ces stupides popcorn envahissants à l’aide de pistolets à air comprimé. Six de ces 7 scènes sont franchies de manière aléatoire : le visiteur profite donc d’une expérience différente à chaque fois, lors d’un parcours de 3’40’’. C’est à une entreprise belge, Alterface, qu’on doit cette première mondiale, élaborée spécifiquement pour Walibi.

"Façonner de nouvelles icônes n’est pas une tâche aisée », note-t-on chez TEA, "mais le mélange de personnages excentriques, de jeux de mots et d'un jeu simple mais efficace est réussi chez Popcorn Revenge. Cette attraction met en lumière une nouvelle frontière dans l’équilibre entre une créativité hors pair et un investissement prometteur."

Cette récompense a été annoncée lors du plus important "salon" du monde des parcs d’attractions organisé par l’IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) à Orlando, en Floride, jusqu’au 22 novembre. Une cérémonie officielle de remise de prix se déroulera le 18 avril 2020 à Disneyland à Anaheim, en Californie.