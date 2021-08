Un peu plus d’un million d’euros pour ajouter 21 places publiques et aider les parents.

La commune d’Ittre et son CPAS, qui gère l’accueil de la petite enfance, propose désormais 49 places publiques aux parents. Pas de quoi satisfaire l’entièreté de la demande mais l’inauguration de la crèche de Virginal, baptisée Les P’tits Mouchons, est tout de même une belle avancée. Elle ajoute 21 places aux 28 de la crèche d’Ittre inaugurée il y a dix ans.

L’histoire de la nouvelle crèche de Virginal n’est pas vraiment un long fleuve tranquille: le cahier spécial des charges avait été voté en 2014 avec l’espoir que le projet soit retenu dans le plan Cigogne II de la Région.

Ce plan a pris en compte sept projets et Virginal, où la crèche devait initialement se situer dans un lotissement du quartier du Rouge Bouton et offrir 14 lits, était… le huitième. Recalé donc, mais les autorités communales ont peaufiné le dossier pour prochain plan, en revoyant à la fois les capacités et la localisation.

Ce qui a permis finalement de décrocher une subvention régionale, ainsi que 180.000 euros de la part de la Province du Brabant wallon. En 2016, l’estimation des travaux était d’un peu plus de 916.000 euros. Il y a encore eu quelques rebondissements, dont la dernière réforme qui a imposé que les capacités en crèche soit des multiples de 7 alors que 18 étaient prévues. C’est en mai 2020 qu’il a fallu porter le nombre de lits à Virginal de 18 à 21…

L’essentiel, sans doute, est que les travaux aient pu être menés à leur terme et que la nouvelle infrastructure soit opérationnelle, même si le covid a retardé l’inauguration officielle. Les P’Ttits Mouchons permet au passage de constituer une sorte de pôle de la petite enfance puisqu’elle se situe à côté de l’école maternelle, de la garderie de la maison Chabeau ainsi que la salle polyvalente.

Le marché avait été attribué en mai 2017 pour 1,74 million d’euros.

« Bien sûr, un investissement public conséquent entraine toujours des questionnements quant au coût, à l’utilité… et ça n’a pas manqué, a constaté samedi le bourgmestre Christian Fayt. Le devoir d’un politique n’est pas toujours de suivre l’opinion mais d’anticiper les besoins. Eh oui, cette crèche est indispensable pour nos jeunes parents car elle a permis de répondre à une demande de plus en plus grande. »