Voilà tout juste un an que le chantier de la nouvelle mosquée de Court-Saint-Étienne a démarré, le long de l’avenue des Combattants, sur le site de l’ancienne résidence Chantebrise. Et malgré la crise sanitaire, les travaux avancent à un rythme soutenu. Le chantier ne se sera d’ailleurs arrêté que durant huit jours ! Le gros œuvre est à présent presque terminé et les finitions intérieures seront effectuées par des bénévoles.