Sur proposition de la Ministre des Sports Valérie Glatigny, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a aujourd’hui marqué son accord sur deux projets de convention (acte de superficie et bail de longue durée), étape primordiale de la finalisation du projet de construction de la future piscine aux dimensions olympiques à Louvain-la-Neuve.

Ce nouvel outil viendra remplacer à terme les deux anciens bassins existants. Pour rappel, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’UCLouvain et la Ville d’Ottignies Louvain-la-Neuve se sont accordées en 2017 sur la construction d’une nouvelle piscine de 50 x 25 mètres modulables. Les 3 partenaires seront tous les trois copropriétaires de cette future piscine.

« Ce projet ambitieux s’inscrit dans une logique d’investissements de la Fédération WallonieBruxelles dans les infrastructures sportives de haut niveau bénéficiant également à l’ensemble de la population. Ce nouveau bassin, doté de dix couloirs, augmentera la superficie de nage à Louvain-la-Neuve. C’est la preuve concrète de notre ambition pour la promotion de l’activité physique et sportive de manière durable », déclare Valérie Glatigny.

« L’UCLouvain se réjouit de cette décision. Cette nouvelle piscine sera une plus-value indéniable pour la formation des étudiant·es UCLouvain en éducation physique » se félicite Marc Francaux, professeur à l’UCLouvain. « Cette infrastructure permettra d’élargir la capacité d’accueil des sportifs de haut niveau à Louvain-la-Neuve et ainsi de leur faire bénéficier de l’expertise universitaire en matière de sciences du sport. Autre atout, sa capacité à accueillir un public encore plus large qu’aujourd’hui : pour l’apprentissage (écoles), les loisirs, l’entraînement ».

« Nous nous réjouissons de l’aboutissement prochain de ce dossier. Cette nouvelle piscine aux dimensions plus grandes (50X25M) permettra à toutes et tous (sportifs, utilisateurs, étudiants) un confort d’utilisation plus important. Elle se réjouit également que l’accent de la conception de ce projet ait été mis sur les économies d’énergie et d’eau », souligne la Ville d’OttigniesLouvain-la-Neuve, par l’entremise du Collège communal. L’analyse des offres déposées par différents consortiums dans le cadre du marché public portant sur la conception et la rénovation de la future piscine est en cours. L’attribution du marché interviendra à la suite de cette procédure.