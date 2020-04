Ceux qui avaient déjà acheté leur billet pourront le garder : il restera valable pour l'édition de 2021.

Le Conseil national de sécurité a décidé mercredi soir l'annulation de tous les grands événements jusqu'au 31 août inclus, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

C'est la raison pour laquelle l'édition de la Nuit des Choeurs, organisée sur le site des ruines de l'abbaye de Villers, n'aura pas lieu cette année. Elle est dès lors reportée aux 27 et 28 août 2021. "Nous comprenons cette décision gouvernementale car il s’agit de limiter tout risque sanitaire potentiel dans le cadre de ce type d’événements, expliquent les organisateurs dans un communiqué. La programmation artistique proposée en 2020 se voit intégralement reportée pour l’édition suivante."

Ceux qui avaient déjà acheté leur billet pourront le garder : il restera valable pour l'édition de 2021. Et pour ceux qui n’auraient pas encore réservé leur place, le ticket standard reste au prix de 28 € sur mention du code NDC_FIDELE20. Et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. "Nous vous remercions pour votre compréhension face à cette situation inédite. Nous ne doutons pas, que, grâce à votre collaboration et à votre soutien, nous ferons de cette Nuit des Chœurs 2021, un succès sans précédent", concluent les organisateurs.