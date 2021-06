Mi-mai, le collège communal et la police se sont accordés pour autoriser la tenue de la grande braderie de Wavre les 19 et 20 juin. Annulé l’an dernier en raison du contexte sanitaire, le rendez-vous fait donc son grand retour cette année, avec de bonnes affaires en vue. Mais si tout le monde s’en réjouit, en coulisses, il y a des dents qui grincent parmi les commerçants qui digèrent mal les règles fixées par l’association des commerçants de Wavre (ACW), organisatrice de la braderie.

La semaine dernière, les organisateurs ont présenté aux commerçants les conditions de participation via un groupe Facebook et, parfois, directement dans les commerces. Et pour certains commerçants, la pilule passe mal : s’ils comprennent fort bien qu’ils doivent participer financièrement aux frais de l’événement, notamment pour la publicité, ils n’imaginaient pas devoir payer 250 euros pour pouvoir sortir leur marchandise devant… leur propre magasin.

