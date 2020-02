Des sens uniques temporaires sont à l’étude pour le haut de la chaussée d’Ottembourg.

On l’avait évoqué dans ces colonnes, le projet de contournement Nord de Wavre n’a pas que des opposants. Preuve en est, la mobilisation de quelques riverains de la chaussée d’Ottembourg excédés par le trafic de transit. Il y a quelques semaines, ils ont décidé de lancer une pétition en ligne en faveur du projet suite aux divers recours introduits au Conseil d’État contre l’octroi du permis. À plusieurs reprises, ils ont distribué des tracts aux automobilistes sortant du zoning Nord pour les inviter à signer la pétition. Ils disent avoir réussi à récolter plus de 600 signatures, en l’espace d’un mois.

Les pétitionnaires ont donc remis le document aux autorités communales mardi soir lors du conseil communal. L’un des initiateurs a usé de son droit d’interpellation pour ajouter quelques mots. " Ces recours risquent évidemment de faire capoter une nouvelle fois ce projet pourtant indispensable au bien-être, à la sécurité de la population et à celle des navetteurs, au développement économique mais également social et écologique de la région et à la satisfaction de la majorité de la population ", a lancé Jean-Pierre Fourneaux, avant de demander au collège communal ce qu’il compte faire pour faire entendre cette "majorité silencieuse".

Une conseillère PS a souhaité ajouter un commentaire mais ça lui a été refusé : seul le collège est autorisé à répondre à un citoyen dans le cadre d’une interpellation, selon le règlement d’ordre intérieur du conseil communal.

C’est donc la bourgmestre qui lui a répondu. " Nous sommes sensibles aux problèmes quotidiens que vous connaissez, a assuré Françoise Pigeolet. C’est un véritable calvaire. Je tiens à rappeler que la majorité s’est positionnée en faveur du contournement […] Il n’est cependant pas de notre ressort de transmettre votre pétition au Conseil d’État mais nous pouvons la communiquer au ministre en charge de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme. "

Suite à une suggestion d’Ecolo de passer la chaussée d’Ottembourg en circulation locale et d’installer des caméras pour faire respecter cette mesure, l’échevin de la Mobilité Paul Brasseur a confirmé que des aménagements sont à l’étude pour dissuader le trafic de transit. " Nous allons proposer aux riverains la mise en place de sens uniques temporaires tout en haut du quartier. A priori, on peut le faire facilement dans un sens, moins dans l’autre. Nous en avons déjà parlé à la tutelle et nous allons revenir rapidement vers les citoyens. "