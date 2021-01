On peut dire que la piscine de Blocry est à moitié ouverte… En effet, seule la piscine basse sera accessible aux nageurs dès le lundi 11 janvier 2021. Une situation qui est due aux mesures sanitaires exigées par le gouvernement.

Marc Jeanmoye, le directeur du complexe sportif de Blocry, explique : "On a un protocole qui dit que le public ne peut pas se croiser et qu’il faut respecter une distanciation sociale physique. Malheureusement, on est limité par la capacité des cabines individuelles, donc on se voit dans l’obligation, selon le protocole actuel, de maintenir la piscine haute fermée." Le nombre de nageurs doit rester limité pour éviter que ceux-ci ne se croisent et transgressent les règles de distanciation physique.

Les visiteurs auront tout de même la possibilité de venir nager dans la piscine basse, et des mesures ont été prévues pour la réouverture. "On va fonctionner avec un système de réservation, déjà disponible en ligne et limiter à quatre personnes par couloir", ajoute le directeur. Les créneaux se réservent au 010/48 38 58 et pour connaître les places disponibles, un tableau est accessible sur le site des piscines, www.csblocry.be.

Vingt-quatre personnes au total auront accès à une heure de nage et 15 minutes pour se changer, afin de laisser le temps au personnel de désinfecter les lieux entre chaque séance.

Les cabines sont individuelles et la douche est obligatoire à l’arrivée mais interdite à la sortie du bassin.

Marc Jeanmoye espère que le protocole changera rapidement afin de doubler la capacité d’accueil de la piscine.