La période des vacances de carnaval a été choisie sur base des statistiques de fréquentation.

Si vous comptiez profiter des vacances de carnaval pour aller piquer une tête avec les enfants à la piscine du parc de la Dodaine, il faudra revoir vos plans. En effet, le bassin ferme ses portes à partir de ce lundi 24 février, jusqu’au 1er mars 2020, pour subir sa maintenance annuelle. Les thermes, eux, restent accessibles toute cette semaine mais la fermeture a fait pas mal réagir, notamment sur les réseaux sociaux.

Le directeur de la maison des sports, Dimitri Ballériaux, précisait dimanche que personne n’était pris par surprise : l’annonce de cette semaine de fermeture a été annoncée de longue date, tant aux clubs qui utilisent le bassin qu’au personnel de la piscine. Et une affiche le signale sur place depuis trois mois pour les utilisateurs.

La semaine des congés de carnaval n’a pas été choisie par hasard. Les statistiques montrent que la piscine est moins fréquentée durant cette période. D’autres bassins choisissent de procéder à des travaux de maintenance en fin d’année mais opter pour les vacances de carnaval permet d’échapper à la période de congé pour les professionnels.

"Un décret wallon indique que les piscines doivent obligatoirement être vidées entièrement une fois tous les deux ans, confirme Dimitri Ballériaux. Il faut évacuer 2 000 m³ d’eau, nettoyer la cuve, les tuyaux, les bacs tampons, etc. Puis remplir à nouveau et chauffer tout ce volume d’eau, ce qui prend environ quatre jours. On a finalement peu de marge. En France, les piscines doivent être vidées deux fois par an."