En théorie, suite aux recommandations du Comité de concertation, toutes les piscines publiques ont pu rouvrir leurs portes aux nageurs à partir du 1er décembre. Mais en pratique, peu de responsables étaient prêts et il fallait réchauffer l’eau, faire les tests pour s’assurer de sa qualité, trouver du personnel disponible alors que les congés se prennent en général en fin d’année lorsque les bassins de natation sont moins fréquentés…

A Nivelles, la piscine de la Dodaine n’a d’ailleurs pas été réouverte. C’est qu’en plus des contraintes précitées, il faut prendre en compte un autre paramètre encore: l’impact financier. Les mesures à prendre entrainent des surcoûts et elles limitent le nombre de nageurs qui peuvent utiliser les infrastructures simultanément, ce qui veut dire que les recettes sont moindres.

La Régie communale autonome a cependant décidé de faire un effort pour répondre à l’attente des Aclots: on pourra à nouveau nager à Nivelles à partir de ce lundi 4 janvier à 8 h du matin.

Attention, les règles restent strictes, à commencer par la prise d’un rendez-vous préalable. Cela peut se faire actuellement par téléphone (067/21 55 87) et à partir de la semaine prochaine, le système d’inscription en ligne sera à nouveau accessible. Les inscrits se verront alors attribuer un créneau horaire: des plages étant prévues pour la désinfection entre deux «cohortes » de nageurs, ceux-ci ne pourront rester que soixante minutes.

Des cheminements sont à respecter pour entrer et sortir, et les couloirs de 50 mètres sont coupés en deux (deux fois 25 mètres) pour accueillir davantage de personnes. Autre paramètre à prendre en compte, l’accès aux casiers ne sera pas possible. Les nageurs doivent donc placer leur sac sur les étagères situées le long de la plage du bassin. Par précaution, il convient de ne pas emporter des objets de valeur.