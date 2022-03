Beaucoup de gens s’agitent, depuis lundi matin, dans et autour des deux bassins de la piscine de la Dodaine. Mais les maillots de bain ne sont pas de sortie : ce sont plutôt les salopettes et les outils qui sont de mise. Sur place, on manie en effet les produits d’entretien, l’aspirateur, la raclette voire le ciment pour coller les carrelages. Parce que comme le prévoient les règles en vigueur, la piscine doit être entièrement vidée tous les deux ans (lire ci-dessous) et les responsables ont choisi ces vacances de carnaval pour procéder à cette opération d’ampleur.